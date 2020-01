Ecolo flingue les actions entreprises depuis un an par la majorité MR-CDH au Lothier.

Un an après l’installation du nouveau collège MR-CDH, le groupe Ecolo (5 élus contre 18 pour la majorité), rappelant qu’il est devenu la deuxième force politique à Genappe, et regrette de n’être pas du tout écouté lorsqu’il martèle l’urgence de la transition.

"Beaucoup de communes sont réalistes, tiennent compte des constats et urgences, donnent des perspectives et se fixent des objectifs clairs. C’est exactement ce qui semble faire défaut à Genappe, affirment les verts. À Genappe, pas de transition ni de bonne gouvernance ou de participation citoyenne […]. Nous regrettons un climat où les responsabilités ne se prennent pas par manque de courage et de suivi. Il en est ainsi du réaménagement du site de la sucrerie, du centre-ville et de son tristement célèbre quartier Mintens dont le premier investissement sera l’aménagement d’un parking provisoire."

Sans surprise, Ecolo flingue bien d’autres dossiers. Le nouveau bâtiment du foot ? Inadéquation totale avec les exigences énergétiques et le plan climat communal. Politique des déchets ? Poubelles à puces abandonnées par manque de courage. Rénovation de l’espace 2000 ? Projet mal géré d’entrée de jeu.

Ecolo, constatant qu’il n’est pas entendu compte changer de méthode : ne plus commenter tous les points en conseil communal mais se montrer intransigeant sur ses thèmes clés (environnement, énergie, enseignement…), soumettre des motions au vote, informer "sans relâche les citoyens sur les manquements cautionnés par le collège", et investir encore davantage le terrain citoyen et associatif.