Il y a quelques jours, dans une "lettre aux citoyennes et citoyens nivellois" cosignée par trois échevins, Ecolo Nivelles avait précisé sa position à propos de l’avenir du site des Récollets. On se rappellera que celui-ci, vendu depuis quelques années au promoteur Lixon qui souhaite y aménager des logements, fait l’objet d’une mobilisation des riverains et d’autres Nivellois qui ne voient pas le projet d’un très bon œil.

Le groupe des "Amis des Récollets", à l’origine de plusieurs actions pour défendre le bâtiment et le parc, n’a pas manqué de réagir à la sortie des verts aclots. Lorsque ceux-ci parlent d’une "nouvelle vie" pour l’ancien couvent qui n’a pas reçu toutes les attentions des propriétaires qui se sont succédé depuis quelques années, les opposants bondissent.