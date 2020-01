Les verts du Brabant wallon souhaitent une année 2020 de concrétisation des promesses.

Après une vague verte aux élections fédérales et régionales et des élections provinciales qui ont fait des verts la deuxième force en Brabant wallon avec plus de 23,5 %, Ecolo qui est en majorité dans neuf communes, peut compter sur 118 conseillers communaux et 9 conseillers provinciaux.

Un véritable levier pour mettre en œuvre le programme Ecolo, sachant que le parti est au pouvoir à la Région et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela passe notamment par davantage de participation citoyenne au niveau communal. Et dans les prochains mois, les verts veulent aussi mettre l’accès sur le soutien aux migrants et aux associations ainsi qu’aux particuliers (les hébergeurs) qui leur viennent en aide.

Ecolo veut également des actes concrets après la mobilisation de l’an dernier sur le climat, et veut davantage de protection des habitats naturels en Brabant wallon. Objectif déclaré : étendre à 5 % du Brabant wallon les zones biologiques à protéger.