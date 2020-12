Même si beaucoup ont très envie de se réunir à cette période de l’année, il vaudra mieux respecter les règles sanitaires en vigueur, à Wavre et ailleurs. Comme beaucoup d’autres zones de police du pays et à l’image de la zone Nivelles-Genappe, celle de Wavre prend des dispositions particulières à l’occasion de ces fêtes de fin d’année.

La bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet, a donné davantage de précisions à ce sujet lors du dernier conseil communal. "Lors des soirées de Noël et de Nouvel An, je peux vous annoncer qu’une équipe policière supplémentaire est prévue sur le territoire de Wavre pour veiller spécifiquement au respect de ces mesures sanitaires, a-t-elle assuré, répondant ainsi à une interpellation du conseiller Bertrand Vosse à propos de tirs de feu d’artifice à Limal. Leur attention sera portée sur le respect du couvre-feu, de l’interdiction de rassemblements et l’interdiction de tirer des feux d’artifice ."

Sans dévoiler davantage le dispositif policier, le chef de corps de la police wavrienne confirme que des équipes spécifiques sont prévues pour le respect des mesures sanitaires, en plus des dispositifs traditionnels pour les fêtes de fin d’année et la campagne Bob.

Au sujet des feux d’artifice, prohibés cette année, la bourgmestre a indiqué qu’une communication spécifique sur l’interdiction de l’utilisation de feux d’artifice et de lampes chinoises est planifiée dans la semaine qui précède Noël et entre les deux fêtes. "Il va de soi que si des personnes sont prises en train d’effectuer ces tirs, elles seront verbalisées. Mais ce n’est pas évident car ça ne dure pas très longtemps."

Et Raymond Willems, conseiller de la majorité, de préciser que l’auteur des tirs de feu d’artifice à Limal voulait fêter sa victoire à Euromillions. " J’espère que c’est lui qui a gagné les deux millions, sinon pour 1 600 euros, il a perturbé pas mal de monde (rires)."