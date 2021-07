Après des inquiétudes autour d'un bâtiment menaçant à la rue de Ways à Genappe, un effondrement de voirie a été constaté lundi soir dans la même rue. Les deux habitations, celle occupée par un bureau d'avocats et la maison voisine, ont été évacuées et les familles ont été relogées par mesure de précaution. Les lieux ont été sécurisés et des équipes sont en place pour trouver la cause du problème.

ORES et in BW sont intervenus et ont fait le nécessaire pour maintenir l’approvisionnement en eau, électricité et gaz, indique la Ville dans un communiqué. La rue de Ways est fermée dans les deux sens de circulation et une déviation est mise en place par la rue de Bruxelles, la N5 et la rue Emile François. Les riverains de la rue de Ways y ont accès en venant de Bousval.

Les commerces sont accessibles du côté pair de la rue de Ways mais uniquement à pied. Les bus TEC emprunteront un autre itinéraire. La fermeture est prévue pour une durée indéterminée.