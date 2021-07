Également touché par les intempéries, Walibi doit fermer Brabant wallon Thibaut Van Hoof Le parc d’attractions a dû fermer ses portes plus tôt que prévu ce jeudi. © BELGA

Si les images les plus impressionnantes viennent de la province de Liège, les provinces de Namur et du Brabant wallon ont aussi été touchées par les inondations. C’est le cas notamment à Wavre, où la Dyle menace de déborder par endroits. Le parc d’attractions de Walibi a ainsi dû fermer ses portes en courant de journée, ce jeudi. “Le site Walibi Belgium-Aqualibi, touché par les chutes de pluie exceptionnelles, est contraint de fermer ses portes pour le reste de la journée du jeudi 15 juillet 2021. Les visiteurs ayant visité le parc ou ayant une réservation pour ce jour sont invités à reporter leur visite à une date ultérieure. Nous souhaitons beaucoup de courage à celles et à ceux qui subissent aussi, comme Walibi, les conséquences de ces chutes de pluie”, annonce Justien Dewil, porte-parole du parc.