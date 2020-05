Elia présente son projet relatif à la pose d’un câble souterrain entre Oisquercq et Buizingen © DR Brabant wallon J.Br.

Elia propose la pose d’un câble souterrain. L’objectif étant de débuter les travaux de pose du câble en 2021 pour une durée de deux ans.





L’actuelle ligne aérienne 150 kV entre les postes électriques de Oisquercq (Tubize) et Buizingen (Halle) a été construite en 1959 et arrive en fin de vie. Afin de maintenir la sécurité d’approvisionnement de la région, Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, projette de poser un câble souterrain du même niveau de tension. Après de nombreuses analyses dans le cadre de ce projet, la pose d’un câble souterrain s’avère, d'après Elia, être la solution la plus adéquate pour remplacer l’actuelle liaison aérienne.



La longueur totale du câble est de 14,7 km dont 6 km se trouvent en Wallonie et 8,7 km en Flandre. Le tracé du câble traversera les territoires de la Ville de Tubize et des communes d’Ittre et de Halle. Les travaux de pose du câble commenceront au plus tôt en 2021. La ligne aérienne actuelle qui sera remplacée s’étend sur une longueur totale de 8,5 km dont 2,5 km en Wallonie et 6 km en Flandre. Elle est composée de 29 pylônes (dont 11 en Wallonie). Le démontage de cette ligne aura lieu une fois le câble posé et mis en service, à savoir au plus tôt en 2024. La procédure légale



Le projet Oisquercq-Buizingen se trouve actuellement au début de la procédure de demande de permis d’urbanisme. Le dossier ayant été déclaré complet par l’Administration wallonne, une phase de consultation du public peut dès lors être entamée par les communes. La durée de la phase de consultation est de 15 jours et s’étend sur la période du 13 mai 2020 au 27 mai 2020 pour la commune de Tubize et du 19 mai 2020 au 2 juin 2020 pour celle de Ittre. La procédure détaillée sera expliquée aux riverains concernés par le tracé du futur câble dans un courrier qui leur sera adressé dans les prochains jours par Elia. Les riverains se verront également expliquer la façon de procéder pour rester informés du projet ainsi que formuler des questions et remarques concernant ce dernier.



Communication adaptée due au contexte du Covid-19



Pour toute présentation de projet d’Elia, un marché de l’information est habituellement organisé afin d’informer les riverains sur le projet en question et recueillir les éventuels commentaires et/ou remarques le concernant. Le contexte actuel de la pandémie du coronavirus rend l’organisation d’un tel rassemblement impossible compte tenu des normes de distanciation sociale à respecter entre les personnes. C’est la raison pour laquelle Elia recourt à des moyens de communications renforcés afin d’informer les riverains sur le projet Oisquercq-Buizingen. En plus de la lettre d’information adressée aux riverains, une brochure sur le projet est téléchargeable sur le site internet d’Elia où une vidéo didactique y est également disponible. De plus, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique reste disponible via l’adresse email riverains@elia.be ainsi que par téléphone au 0800/18 002 afin de répondre à toutes les questions des riverains.



Conséquences des travaux sur la mobilité



Les travaux se dérouleront par phases afin de ne pas étendre le chantier sur toute la longueur du tracé et limiter ainsi les conséquences des travaux sur la mobilité. Les riverains seront informés de façon précise sur le planning du chantier quelques semaines avant le démarrage de celui-ci.