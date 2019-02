Scène plutôt insolite du côté d'Orp-Jauche ce jeudi matin: un camion de livraison s'est retrouvé bloqué... sur un pont du RAVeL à Orp-Jauche.

Circulant entre Orp et Jauche, la conductrice aurait suivi son GPS à la lettre, si bien qu'arrivée au niveau des barrières empêchant l'accès aux véhicules, celle-ci les a soulevées.

Une situation surréaliste qui n'a pas fait de blessés et qui a amusé les automobilistes, les internautes et le bourgmestre. "Différents riverains m'ont dit que la personne n'était pas à son coup d'essai, sourit Hugues Ghenne. On a contacté la société, qui devra dédommager le SPW, propriétaire du RAVeL, pour les frais occasionnés."

Le camion a depuis lors été déplacé et le pont d'Orp-le-Petit est de nouveau accessible aux cylistes et aux piétons.