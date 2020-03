Alors que l’opposition critiquait le maintien du conseil jeudi, le collège a décidé de l’annuler.

Le maintien du conseil provincial et des commissions du conseil provincial a fait grincer des dents ces derniers jours. Dans un mail envoyé vendredi aux conseillers provinciaux, la directrice générale indiquait que l’administration prendrait des dispositions spéciales afin de respecter au mieux les mesures et recommandations du gouvernement en matière de prévention et d’hygiène dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

Pas de quoi rassurer l’opposition qui avait annoncé qu’elle boycotterait ces réunions. " On est élu et on doit montrer l’exemple , avait lancé le conseiller provincial CDH Benjamin Goes. Les salles ne permettent pas de se réunir avec des distances suffisantes entre les personnes. On est à contre courant de tous les signaux qu’on donne aux citoyens. "

Mais à la suite des mesures de confinement décidées par le Conseil national de sécurité ce mardi soir, le collège provincial s’est vu dans l’obligation d’annuler le conseil provincial qui devait se tenir jeudi prochain. Les commissions du conseil étaient quant à elles déjà annulées avant même le confinement. La Province souhaite toutefois pouvoir réaliser la réunion sous forme de vidéoconférence. Des premiers tests se sont tenus ce mercredi mais l’exercice n’est pas facile : il s’agit de communiquer avec une trentaine de conseillers par écrans interposés.

" On essaie d’analyser des solutions technologiques. On envisage aussi d’alléger l’ordre du jour mais on a 37 utilisateurs qui doivent se pencher sur trois commissions et un bureau " , précise Mathieu Michel, le président du collège provincial.

Quant aux critiques de l’opposition sur le maintien du conseil provincial jusqu’à la dernière minute, le président fulmine. " On a une gouvernance à assumer. Lors du conseil 27 + 1 de jeudi dernier, le gouverneur nous a demandé de conserver les institutions démocratiques opérationnelles. Si Benjamin Goes était présent, il l’aurait entendu. Les choses ont changé depuis lors, les institutions comme la nôtre ou la zone de secours doivent trouver des solutions pour pouvoir continuer à se réunir. C’est notre mission aujourd’hui. "