Branle-bas de combat depuis dimanche soir à Ittre pour tenter de retrouver Emmanuel Meeûs, emporté dans une rivière alors qu'il élaguait un arbre en face de sa propriété . Alors qu'il travaillait debout sur une échelle posée contre un arbre au-dessus du Ry de Fauquez, l'homme de 62 ans aurait été emporté par le ruisseau en crue, à travers les conduites menant au canal de Bruxelles-Charleroi. D'après plusieurs riverains, le niveau d'eau du ruisseau est monté très rapidement, le faisant presque sortir de son lit.

Les policiers, pompiers et services communaux ont démarré les recherches dimanche soir. Elles se sont poursuivies jusqu'à 1 heure du matin, avant de reprendre lundi matin. La cellule des personnes disparues est mobilisée sur place et la Protection civile est sur les lieux depuis lundi midi. Un hélicoptère de la police fédérale a également été déployé en matinée. Une bonne partie de la conduite, dans sa partie rue de Bornival, a été sondée mais les recherches n'ont rien donné jusqu'à présent. L'équipe de la Protection civile s'affaire actuellement à sonder les conduites proches du canal à l'aide d'une caméra étanche..

Emmanuel, coach en entreprises, s'est installé il y a deux ans dans ce quartier calme d'Ittre, avec son épouse et ses enfants. Du côté des voisins, c'est le choc. " C'est quelqu'un de très gentil , sourit Marcel, qui habite juste derrière chez lui. On l'appelle "Le Professeur" ici dans le quartier avec sa manière de s'exprimer. Il sait beaucoup de choses et s'intéresse à tout. Il aime parler avec tout le monde dans le quartier."

Le Ittrois avait lancé en 2015, lorsqu'il habitait Braine-le-Château, un système d’échange et d’entraide local (SEL). Un petit réseau d'amis, de voisins et d'habitants qui se donnent des coups de main et s’échangent des services sans aucune monnaie.