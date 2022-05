Le premier roman de la jeune Manon Terwagne a remporté le prix Laure Nobels. Il parle de la maltraitance des femmes avec un réalisme qui fait froid dans le dos.

Manon Terwagne, 21 ans, de Namur, recevra le prix Laure Nobels, pour son premier roman, Emprise, le 2 juin prochain. La maltraitance des femmes est au cœur du premier ouvrage de cette jeune étudiante en sciences sociales qui écrit avec ses tripes.

"[…] Raphaël s’approche, m’agrippe la main. La serre, de plus en plus fort. Je sais ce qu’il attend de moi. Acéré, son souffle me transperce. Je m’appelle Joséphine, j’ai 26 ans et deux enfants à protéger. Et nous voilà confinés pour une durée indéterminée."