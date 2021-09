« On n’est pas encore tout à fait au format XL normal, mais on ne sera plus du tout en format XS non plus, alors je dirais qu’on est dans un bon « L » pour le coup, précise Benoît Malevé. Avec le plaisir de retrouver un vrai festival qui aura l’odeur et la saveur de l’édition normale mais sans prendre de risques inconsidérés. Le tout programmé sur deux jours, avec la scène habituelle, les compétences techniques, un espace dj (DJ Sonar & Friends), des food trucks et même une incroyable attraction : The Big, que tous les festivaliers pourront tester gratuitement les deux jours jusqu’à minuit. »