Les résultats de l’enquête nationale d’insécurité routière sont assez inquiétants.

Vias, l’institut belge pour la sécurité routière, a dévoilé les résultats de la 8e édition de son enquête nationale d’insécurité routière. L’échantillon est beaucoup plus large cette année puisque six mille Belges ont été interrogés, dont 334 en Brabant wallon. Un échantillon représentatif de la population, assure Vias, puisqu’il correspond à près d’un répondant pour 1 000 habitants.

On apprend ainsi que les Brabançons wallons sont les plus friands de déplacement en voiture, ils sont 87 % à en avoir conduit une l’an dernier. Ce chiffre est même en augmentation par rapport à 2018 où ils étaient 82 %. Les transports en commun, en revanche, ont connu moins de succès : 35 % disent en avoir pris en 2019 contre 41 % un an auparavant. Le vélo semble par contre de plus en plus privilégié avec 29 % des répondants qui disent l’avoir utilisé au cours de l’année écoulée, contre 24 % en moyenne en Wallonie. C’est toutefois largement en dessous de la moyenne nationale avec 51 % d’utilisateurs de vélo.

Là où les résultats sont moins réjouissants, c’est du côté du respect des limitations de vitesse. 39 % des Brabançons wallons avouent dépasser tous les mois les limitations de vitesse sur autoroute, soit deux conducteurs sur cinq. C’est le pourcentage le plus élevé : à titre de comparaison, Liège est à 35 % ; le Hainaut à 32 % et la moyenne wallonne à 34 %. Le même pourcentage dit rouler trop vite hors agglomération (39 % contre 36 % en Belgique). Ils sont par contre un peu moins nombreux à ne pas respecter les vitesses en agglomération (32 %, contre 28 % en Belgique). D'après Vias, la province étant touchée par les embouteillages, les automobilistes auraient tendance à accélérer à la sortie des bouchons pour tenter de rattraper le temps perdu.

Toujours dans les comportements à risque, pointons le nombre élevé d’automobilistes qui téléphonent au volant avec un kit main libre. C’est non seulement une progression assez nette par rapport à 2018 (36 %) mais c’est aussi la province où il est le plus utilisé (moyenne en Wallonie : 36 %). Comme le rappelle Vias, même en utilisant un kit mains libres, un conducteur qui téléphone au volant regarde deux fois moins les signaux routiers au cours de son trajet. Les Brabançons sont aussi les plus nombreux à répondre qu’ils roulent au moins une fois par mois en état de fatigue (26 % contre 23 % en Wallonie).

Ces chiffres expliquent probablement pourquoi le pourcentage de partisans de l’interdiction des avertisseurs de radars, comme les appareils Coyote, est le moins élevé en Brabant wallon : 31 % contre 38 % en Belgique.