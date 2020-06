Après plusieurs années de préparation du dossier, quatre éoliennes sont sorties de terre au lieu-dit le Bois d’Arpes, à la limite entre Seneffe et Nivelles. La société créée pour exploiter ces impressionnantes machines, Les Vents d’Arpes, est constituée à 70 % de capital privé, à 15 % d’investissements citoyens via une coopérative et à 15 % des pouvoirs publics.