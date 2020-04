Un jeune de 22 ans s’est pris un poteau en rentrant chez lui, après un barbecue entre amis, en ayant bu et surtout en plein confinement…

Le confinement ? Certains inconscients n’en ont manifestement pas entendu parler. Ou bien ils se croient au-dessus des lois et préfèrent faire courir des risques à bon nombre de personnes. C’est un peu le sentiment ressenti par Pierre Mévisse, l’échevin lasnois des Travaux, qui a dû se rendre sur les lieux d’un accident de voiture qui s’est produit à Lasne vers 2h30 du matin, dans la nuit de vendredi à samedi.

« Stupeur sur place, il s’agissait d’un jeune écervelé qui rentrait d’un apéro chez des amis lasnois et qui rentrait sur une commune du Brabant wallon. C’est complètement inconscient. Ce jeune homme a pris sa voiture, a quitté sa commune (NDLR, il ne réside pas à Lasne, ni aux alentours directs), s’est rendu chez nous, a participé à un « apéro » d’après ses dires mais vu l’heure c’était surement un barbecue, n’avait certainement pas bu que de l’eau, roulait trop vite et a finalement eu un accident… Bref, il a bravé toutes les interdictions et surtout celles mises en place actuellement. Incroyable et il n’a plus 17 ou 18 ans. »

Surtout que ce jeune inconscient a fait courir des risques à bien d’autres personnes. « Je ne juge personne qui rentre tard après une soirée, qui boit un ou plusieurs verres, qui a un accident, tout cela n’est pas de ma compétence, conclut Pierre Mévisse. Seulement le confinement n’est pas respecté. Heureusement, il n’était pas blessé donc les ambulanciers ont déjà ont pu rester chez eux, mais les policiers ont été mobilisés, de même qu’ORES (pour stabiliser un poteau électrique)… Tout ça pour des cons, il n’y a pas d’autre mot… »