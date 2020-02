Environ 50 000 visiteurs sont attendus en terre aclote du 29 février au 3 mars.

Les auditions de batterie puis les soumonces en batterie le week-end dernier ont déjà largement battu le rappel. Il reste encore les soumonces générales du samedi 15 février, qui verront les membres des sociétés de gilles danser costumés dans le centre-ville, puis on y sera : Nivelles vivra à l’heure de son 118e carnaval. Et on sait que les Aclots aiment faire durer le plaisir : ce sera cette année du 29 février au 3 mars.

Avec notamment le retour de 10 sociétés de gilles et de fantaisies, puisque les Arlequins qui avaient pris un peu de temps pour se relancer seront de retour dans le cortège du dimanche après-midi. Celui-ci totalisera environ 600 gilles ! Ce n’est sans doute pas un hasard si l’affiche de cette année a été réalisée par le graphiste de la Ville en jouant avec les écussons du costume traditionnel des gilles, tout en leur donnant une petite identité aclote sur fond de toile de jute.

Sur l’ensemble du week-end, environ 50 000 personnes sont attendues en ville. Toutes les informations "mobilité" seront données sur le site communal ou sur celui du carnaval (www.carnavaldenivelles.be). Au plus fort des festivités, le parking de la gare sera accessible gratuitement. Vu l’affluence, les organisateurs ont aussi prévu un "Espace Peter Pan", sur le parking de la salle des mariages, pour les enfants qui seraient perdus.

En ce qui concerne le programme, on commence le samedi 29 février avec le carnaval des enfants, qui partira de la gare à 14 h 30. Les participants rejoindront le Waux-Hall où vers 16 h, ils pourront assister à un spectacle de magie concocté par Doug Spincer.

Le dimanche 1er mars, après le ramassage en batterie qui aura lieu dès l’aube, les sociétés de gilles, paysannes et fantaisies seront reçues en matinée à l’hôtel de ville.

La cavalcade partira à 13 h 50 de la gare, avec une petite caravane publicitaire qui précédera un cortège de 22 groupes, dont plusieurs viennent de l’étranger. Les gilles, eux, prendront le départ à 15 h 15. Avec une nouveauté appréciable : vers 18 h 15, deux rondeaux différents sont programmés, sur la Grand-Place et sur la place Émile de Lalieux. Le lundi, le carnaval des écoles commencera à 14 h, et le carnaval aclot à 19 h 30.

Trois anniversaires à fêter

Si le carnaval aclot en sera officiellement à sa 118e édition, des anniversaires plus "ronds" seront célébrés lors de cet événement. Ainsi, les enfants de Jean de Nivelles ont d’ailleurs été reçus à l’hôtel de ville à l’occasion des soumonces en batterie, qui fêtent les vingt ans d’existence de leur société. Mais ils ne sont pas les seuls : les Gilles de l’An 2000 ont également décidé de souffler leurs vingt bougies lors de cette édition. Et 2020 marquera aussi la 40e sortie d’un groupe atypique : les Tchapèles, avec une soixantaine de membres, sont toujours accompagnés d’une viole et ouvrent traditionnellement le carnaval des enfants du samedi après-midi, faisant danser les jeunes aclots depuis la gare jusqu’à la Grand-Place.