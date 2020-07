Les automobilistes qui empruntent régulièrement la RN25 entre Nivelles et Louvain-la-Neuve finissent par être habitués aux chantiers mais il n'est pas sûr que la nouvelle va les faire sauter de joie. De nouveaux travaux sont en effet annoncés jusqu'à la fin du mois d'août, sur 6 kilomètres.

Ce chantier vient de débuter et est situe entre Genappe et Nivelles, dans la direction de Nivelles. "La période de congés scolaires et son trafic moins dense sont mis à profit pour réaliser des réparations au niveau des dalles de béton de la N25 et des ouvrages d’art", indique les responsables de la Sofico, qui travaillent sur la RN25 en collaboration avec le SPW Mobilité et infrastructures.

Pour les usagers, les travaux imposent de ramener ce tronçon de 6 kilomètres sur une seule bande au lieu de deux. Et dans la portion de route concernée, la vitesse est désormais limitée à 70 km/h. Dans l'autre sens de circulation, en direction de Louvain-la-Neuve donc, la RN25 a fait l’objet de travaux identiques en juillet.