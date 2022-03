Cette exposition, totalement d’actualité, permet aux jeunes et moins jeunes, de découvrir des récits, réels ou imaginaires, d’enfants et d’adultes entrés en résistance. Conçue autour de divers outils abordables et utilisables en classe ou en famille, et d’un court-métrage “ Même le sel ressemble au sucre ” réalisé par le conseil communal des enfants de Wavre, l’exposition, au travers de la fresque “ Résistance ”, permet aux visiteurs de découvrir le parcours de vie et les mots de dix résistants célèbres tels que Gandhi ou encore Rosa Parks, qui côtoient le portrait de résistants wavriens et de la région qui se sont illustrés lors de la seconde guerre mondiale. Il est bon de noter que pour les animations scolaires, la comédienne Sandra Proes donne vie aux portraits de résistants locaux.

