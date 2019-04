Les bêtes vivaient à Nivelles, dans un hangar rempli d’objets coupants.

Les équipes de 4 Balzanes ont effectué une saisie périlleuse ce mardi à Nivelles. Elles ont été appelées par le service du bien-être animal, lui-même requis par les services de police, pour saisir trois moutons laissés dans des conditions déplorables.

Dans un hangar, qui servait autrefois de porcherie, un bélier et deux brebis vivaient parmi des déchets en tout genre. “Cet endroit était jonché de bouts de métal, de barrières métalliques, de boîtes de conserve, de mangeoires pour animaux, de couveuses pour poules, de baignoires et même de bidons de produits chimiques, explique Sandra Godfroid, présidente de l’asbl . Il y avait un dédale inapproprié de déchets coupants, jetés là par le propriétaire de 90 ans.”

Pire encore, les bêtes sont atteintes de diarrhées et de verminose (infestation intestinale par des parasites). L’un d’elles a une patte cassée, tandis que deux autres n’ont plus été tondus depuis au moins trois ans ! Sur les trois, deux sont par ailleurs en infraction d’identification selon les normes de l’AFSCA. “S’ils étaient toutefois nourris avec de la paille et du foin, ces moutons manquaient cruellement de soin, poursuit la présidente . Ils vivaient dans des conditions de vie inappropriées. Ils étaient enfermés alors qu’ils devraient vivre en prairie. L’un des moutons risquait de se casser une jambe et tous pouvaient se couper tous les deux mètres. Lorsque nous avons fait la saisie, nous avons dû être très prudents.”

Le vétérinaire est passé mercredi voir les rescapés au refuge de Horrues, dans l’entité de Soignies. Les moutons seront tondus fin de semaine. Le bélier sera castré pour raisons d’hygiène et la brebis avec la patte cassée subira des examens approfondis. “Pour l’heure, ils sont installés confortablement pour la nuit et profitent pleinement d’une bonne paillasse, du foin à profusion et d’eau bien fraîche”, ajoute le refuge. Une fois requinqués, les animaux seront placés à l’adoption.





Bon à savoir

Le refuge 4 Balzanes est accessible au public sans rendez-vous tous les dimanches de 13 à 18 heures pour d’éventuelles adoptions.