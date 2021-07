Un beau mouvement de solidarité a eu lieu ce matin à Braine-l’Alleud. L’équipe du restaurant Fromton, situé Place du Môle, a lancé hier soir un appel aux dons sur les réseaux sociaux. «», explique Sarah Wibert, la propriétaire du restaurant. La publication a rapidement été partagée plus de 500 fois et remplie de messages de solidarité.

La collecte devait se dérouler entre 8h et 10h ce vendredi mais le flux de citoyens solidaires a été si énorme que le dernier camion est parti vers midi. Une véritable chaine humaine s’est formée pour mettre les sacs dans les camions. En fin de matinée, le restaurant lançait un nouvel appel pour trouver un camion supplémentaire vu la quantité de sacs de dons accumulés, et la propriétaire a même dû fermer le restaurant ce midi. « On a créé un énorme embouteillage dans Braine-l’Alleud ! On ne s’attendait pas à un si grand nombre de personnes qui sont venus apporter des sacs pour les sinistrés. Cinq camions sont partis en tout vers les centres de crise qui récupèrent les dons », ajoute Sarah Wibert.

© Sarah Wibert

Nourritures, boissons, vêtements, matériels et vêtements pour bébé, draps, ... les dons étaient variés. Deux camions ont été prêtés avec deux chauffeurs de Jumet, un camion par la fleuriste voisine et un autre conduit par le frère de Sarah. « Je pense qu’on va attendre d’avoir des nouvelles du centre de crise qui est débordé pour voir ce dont les sinistrés ont encore besoin et recommencer une collecte dans les prochains jours de manière plus ciblée en fonction d’eux », ajoute Sarah Wibert.

© Sarah Wibert

Braine-l’Alleud et les communes aux alentours ont eu la chance d’être épargnées ce jeudi par les fortes intempéries qui ont touchés le pays.