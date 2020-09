Le commissaire de police interpellé mardi dans le cadre d'une enquête à grande échelle sur un commerce illégal d'armes a feu fait partie de la zone de police de Bruxelles-Ixelles, selon une information donnée mercredi par plusieurs médias et qui est confirmée par le porte-parole de la police locale concernée, Olivier Slosse. Ce dernier ajoute qu'une enquête disciplinaire a été ouverte et que le commissaire en cause a été suspendu. Dix personnes ont été interpellées mardi dans ce dossier, selon la communication du parquet fédéral de ce mercredi. Les arrestations ont eu lieu lors de perquisitions dans différents lieux à Bruxelles et ailleurs en Belgique. Au cours de ces perquisitions, 374 armes, 400 kilos de munitions et plusieurs véhicules de luxe ont été saisis.

Au total, seize perquisitions ont été menées mardi matin dans le cadre d'une enquête pour trafic d'armes à feu menée par le parquet fédéral et dirigée par un juge d'instruction bruxellois. "Les perquisitions ont eu lieu simultanément dans des domiciles privés, dans une armurerie et dans un commissariat de police", a indiqué le parquet fédéral. Elles se sont notamment déroulées à Watermael-Boitsfort, Waterloo, Braine-l'Alleud, Braine-le-Château, Laeken, Auderghem, Lasne, Ath, Verviers et Tubize.

"De très nombreuses armes de poing, armes longues et armes automatiques ont été retrouvées, ainsi que des grenades. Au total, 374 armes ont été saisies pour examen ainsi que 400 kilos de munitions. Douze véhicules dont plusieurs véhicules de luxe ont également été saisis", a précisé le parquet.

Des experts en armement sont intervenus en soutien aux enquêteurs, afin d'identifier plus facilement les différents types d'armes retrouvées.

Sur les dix personnes interpellées et entendues par les enquêteurs de la police judiciaire fédérale de Bruxelles figurent des collectionneurs, deux armuriers et un commissaire de police, selon le parquet fédéral. "Cinq d'entre elles ont été mises à la disposition du juge d'instruction en charge du dossier", a-t-il déclaré.