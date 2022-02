"D es élèves et leurs professeurs de section "restauration" de l’enseignement provincial du Brabant wallon participent et s’illustrent à des concours reconnus de gastronomie. Une filière de formation qui rencontre de plus en plus de succès et dont la qualité en Brabant wallon est reconnue" , indique la Province dans un communiqué.

En effet, trois élèves de l’IPAM Nivelles, Émilien Bayot, José Miguel et Indya Thegat-Mock de 6e P restaurateur, encadrés par leur cheffe Stéphanie Lotin, viennent de se hisser en demi-finale du concours de l’Apaq-W (Agence Wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité) dont l’objectif est de promouvoir la qualité de la viande de bœuf.

Le concours se tenait dans les locaux d’Excellis à Evere.

Le Jury était composé, entre autres, de Jean-Philippe Watteyne (RTBF – Les Ambassadeurs), Alex Joseph (restaurant Rouge Tomate) et Martin Evrard (restaurant Au Dos de la Cuillère).

Du côté de Wavre, l’équipe de l’IPES (Lina Camara, Luca Duwée et Laurent Fournier, élèves de 5e et 6e P & TQ hôtellerie – restauration), coachée par Frédéric Deroppe de Horeca Wallonie formation, est qualifiée pour la finale du 17e Trophée Baron Romeyer qui se déroulera à Namur le mardi 22 mars prochain.

Le Brabant wallon est partie prenante de l’organisation via Damien Huylebroeck, professeur de cuisine, qui remplace Gaétan Bousman au sein du conseil d’administration d’Euro-Toques Belgique et comme cheville ouvrière du Trophée.

"L’objectif de l’équipe de l’IPES est clairement de ramener le trophée à la maison".

Pour l’étranger et toujours à l’IPES Wavre, deux élèves de 6ee TQ hôtellerie-restauration, Thomas Delmotte en salle et Antin Klinkert en cuisine, se sont qualifiés pour la finale du Concours Olivier Roellinger pour la préservation des ressources de la mer.

Ce concours se tiendra le 16 mars prochain au lycée hôtelier de Dinard (France).

Cette première participation et première confrontation avec nos collègues français sont attendues avec énormément d’impatience par toute l’équipe de Wavre.

Thomas et Antin sont entraînés par leurs professeurs Coline Deleuse, en salle, et Curtis Mulpas en cuisine.

Enfin, le mois de mars sera chargé à l’IPES Wavre: la salle du restaurant didactique de l’école accueille en effet la finale du 42e Trophée international Michel Servet. Ce concours, qui se veut la référence auprès des écoles hôtelières franco-belges pour l’excellence en œnologie, service en salle et prise de commande, fera étape cette année en Brabant wallon.

"Nous ne manquerons pas de soutenir Tiziana Boe de 6e TQ hôtellerie-restauration, préparée par son professeur de salle Alain Segers, avec la conviction qu’elle portera haut les couleurs de notre enseignement."

Pour rappel, l’enseignement provincial du Brabant wallon compte quatre établissements proposant une formation en restauration. L’IPAM à Nivelles, les IPES à Wavre et Tubize et, pour l’enseignement spécialisé, l’EPM à Nivelles.

"Le désir de perfection, de dépassement et le développement d’un esprit créatif font partie des objectifs particulièrement présents au sein de nos cuisines et restaurants didactiques.

Les participations et résultats de nos étudiants dans les concours gastronomiques, tant en Belgique qu’à l’étranger, en sont la preuve", conclut le communiqué.