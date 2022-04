"Avril, c’est le début de la saison du vélo! C’est le moment où je fais des communications ciblées vers ceux qui habitent dans un rayon de 15km de leur lieu de travail, ça fait environ 1000 personnes. L’objectif n’est pas de les pointer du doigt mais de les conseiller et les accompagner. Par exemple, savez-vous qu’il ne pleut que 7% du temps lors de vos déplacements, en réalité?"

Patrick Vlasselaer occupe la fonction de mobility manager chez GSK. Sa préoccupation quotidienne est donc de mettre des bâtons dans les roues au "tout à la voiture" et de favoriser l’usage d’autres moyens de transport, dans et en dehors des sites de Wavre Nord (55 ha) mais aussi de Rixensart et de Gembloux.