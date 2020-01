L’ouverture officielle aura lieu le 16 février, et le premier film sera projeté le lendemain.

Certains n’y croyaient plus mais le collège a officialisé la nouvelle jeudi : l’ancien cinéma Athéna, fermé en 2003, rouvrira ses portes le 16 février. C’est un dimanche et, de 14 h à 18 h, le public pourra découvrir les lieux tandis que les bandes-annonces tourneront en boucle sur les écrans des deux salles.

La configuration ancienne est en effet conservée : on retrouvera une grande salle de 152 places (plus 6 pour les personnes à mobilité réduite) au rez-de-chaussée, et une salle équipée de 82 sièges à l’étage. L’équipement, lui, est dernier cri tant au niveau du son que des projecteurs numériques.

La toute première séance est prévue le lendemain : le lundi 17 février à 19 h 30 sera projeté le film Escapada, premier long-métrage de la Nivelloise Sarah Hirtt, par ailleurs nommé aux Magritte du cinéma 2020. Les entrées peuvent déjà être réservées, pour 7 euros, via le site du centre culturel (www.ccnivelles.be). Une inauguration officielle est encore prévue le mardi 18 à 19 h, et le cinéma tournera à son rythme normal dès le mercredi.

Il sera ouvert du mardi au dimanche et devrait proposer environ 2 000 séances par an, privilégiant les films de qualité tout en suivant l’actualité des sorties. Ces films seront proposés sans entracte, et avec trois minutes maximum de publicité avant la projection.

Les travaux, initialement estimés à 789 000 euros, auront finalement coûté 1,646 million d’euros.

Ce sera Cine4

Les Nivellois connaissaient l’ancien cinéma Athéna mais au fil de l’histoire, son appellation a changé plusieurs fois. Il s’est d’abord appelé Ciné Tinctoris, puis L’Étoile en clin d’œil à l’autre cinéma nivellois de l’époque, Le Phare.

Pour relancer les activités après plus de 15 ans de fermeture, il fallait une dénomination plus moderne. Elle a fait débat durant de long mois, et les membres du conseil d’administration du centre culturel ont reçu des propositions par le biais des réseaux sociaux et lors de rencontres avec les citoyens. Ils ont organisé une réflexion où ils ont convenu de ce qu’ils ne voulaient pas : un nom trop long, difficile à mémoriser ou qui serait systématiquement escamoté. Pas envie non plus de faire du nombrilisme en jouant sur Nivelles, djote, aclot…

Finalement, tous sont tombés d’accord sur Ciné4. C’est court, direct et le 4 fait référence à l’adresse puisque le cinéma est situé au 4 de la rue de Soignies.

Le Ciné4 a aussi un logo propre : le mot ciné s’inscrit en lettres blanches dans un rond à fond noir, en référence au logo du centre culturel. Le 4 est par contre bleu turquoise.