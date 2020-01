Le chef de file d’Ensemble pour Villers vient d’annoncer sa démission à son groupe

Etienne Struyf, qui avait uni quatre partis (cdH, URC, Ecolo et PS) pour créer le groupe Ensemble pour Villers en vue des dernières élections communales, vient d’annoncer qu’il avait décidé d’arrêter ses activités politiques locales. Le chef de file de l’opposition indique qu’il faut parfois faire des choix, et les fonctions de directeur au Centre culturel d’Ottignies qu’il exerce depuis octobre dernier demandent un investissement important.

Il s’était donné quelques mois pour faire le point et a tranché, tout en restant persuadé que le projet d’Ensemble pour Villers est une "véritable alternative solidaire et créative pour une commune inclusive".

Sa lettre de démission devrait parvenir à la commune ce mercredi. Il ne siègera plus dès le prochain conseil communal. Son ou sa remplaçant(e) n’as pas encore été désigné(e): c’est le groupe EPV qui prendra cette décision dans les prochains jours.

"Cette fonction de directeur du centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est un gros challenge, c’est une fonction passionnante et j’ai l’intention de m’y investir à fond, confirme-t-il. À un moment, il y a des choses qu’on ne sait plus faire: l’engagement politique est également très prenant, en temps et en énergie si on veut remplir pleinement ses fonctions. Le choix a été difficile, mais il fallait le faire, je préfère laisser la place à quelqu’un d’autre."

Etienne Struyf, qui aura 47 ans dans quelques jours, est aussi vice-président de l’abbaye de Villers (mais le changement de majorité à la Région imposera des changements de personnes prochainement) et président à titre bénévole d’Aide et soins à domicile.