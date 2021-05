Quand on pénètre dans le camping du Huleu, à Ittre, on comprend rapidement pourquoi il fait le plein, depuis une soixantaine d’années, de citadins, de scouts et de touristes venus des quatre coins du pays. Avec la quiétude et sa végétation luxuriante, tant dedans qu’autour du site, le camping communal assure à ses locataires une agréable mise au vert.

Mais ce cadre idyllique est depuis quelques semaines entaché par des actes de vandalisme. Un vrai sentiment d’insécurité s’est installé dans le quartier avec la multiplication des faits de dégradations et d’incivilités dans et autour du camping : des pneus de voiture crevés dans la rue, des nuisances sonores, des dégradations dans des camping-cars et deux incendies volontaires de véhicules ces deux dernières semaines. Une situation qui a poussé le bourgmestre d’Ittre à fermer le camping de la rue de Fauquez, pendant une période de trois mois.

(...)