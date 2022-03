La province du Brabant wallon a toujours été une terre de cyclisme. Même si, au fil des années, les amateurs ont dû se contenter de villages départs du Tour de France (Waterloo en 2004) ou d’étapes du Tour de la Région Wallonne (pas certain qu’il y passe sa tête en 2022…). De même, le Mémorial Van Coningsloo démarre bien de Wavre mais arrive à Rijneman. Le Critérium Brabant Wallon SD Works renoue, le 28 août prochain, avec une tradition que nous pensions disparue à tout jamais : une course professionnelle 100 % dans la province. Plus précisément dessinée sur le territoire de la ville de Tubize, siège de la Belgian Cycling.