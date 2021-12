Mon beau sapin, roi des forêts…" Voilà une comptine connue de tous mais qui n’était pas vraiment d’actualité sur la Grand-Place de Tubize. En effet, beaucoup de Tubiziens se sont offusqués sur les réseaux sociaux de l’état du sapin récemment installé par les autorités communales.

Et pour cause : celui-ci était plutôt dénudé d’une partie de ses épines et n’offrait pas l’image que l’on se fait du sapin de Noël coloré et festif. "Force est de constater qu’on nous a livré un sapin malade qui n’aurait jamais dû être installé", déplore Pierre Anthoine, échevin des Travaux.

Mais comment est-on arrivé à cette situation plutôt gênante ? "Comme pour tout projet de ce type, nous avons lancé un marché public qui a été remporté par un fournisseur. Visiblement, celui-ci nous a livré un sapin qui n’était pas en bon état." Rapidement, les autorités communales ont eu un doute sur l’état du conifère. "Il est arrivé emballé mais, quand il a été placé, on s’est vite rendu compte qu’il y avait un problème à la base. Les ouvriers qui l’ont installé ont juste respecté leur ordre de mission qui était de le mettre en place."

Mais que les Tubiziens se rassurent : ils auront bien un sapin de Noël digne de ce nom cette année. Ila d'ailleurs été remplacé ce lundi. "Nous avons directement réagi auprès du fournisseur en lui expliquant que ce qu’il nous avait livré ne respectait pas le marché, ne fût-ce que d’un point de vue esthétique, et un nouveau sapin a été livré ce week-end." Dans la foulée, il a été demandé aux ouvriers communaux de retirer celui en mauvais état pour le remplacer par le nouveau. "Il devait être retiré ce lundi et l’autre sera installé dans la foulée", conclut Pierre Anthoine, un peu ennuyé et surtout très étonné de voir l’ampleur que ce petit souci a pu prendre sur les réseaux sociaux !