Pour soutenir les locataires commerciaux durement touchés par la crise sanitaire, les autorités communales, en tant que propriétaire, ont décidé de prévoir la possibilité d’exonération de trois nouveaux mois de loyers (janvier, février et mars 2021) étant donné que l’Horeca doit toujours faire face à des portes closes.

Une nouvelle décision qui concerne trois locaux en particulier : la Taverne d’Arenberg (avec un loyer mensuel de 1 301,58 €), le Train Vedettes (300 €) et le Tennisland (50 €). En ce qui concerne le Hall omnisports, étant donné qu’il ne verse pas de loyer mais qu’il se rétribue sur les occupations par les clubs, qui n’ont fatalement pas eu lieu au cours du second trimestre, il a été proposé de modifier à nouveau exceptionnellement la convention qui lie la commune au gérant afin de prévoir la prise en charge, par la commune, des frais de fonctionnement pendant trois mois. Montant maximal de l’aide : 4 500 € qui correspondent à la non-occupation du Hall par les clubs sportifs durant cette période bien précise.

Outre certains commerces et le Hall omnisports, les autorités communales ont également décidé de venir en aide aux maraîchers. En effet, la circulaire du 4 décembre 2020 prévoit une compensation aux communes qui supprimeraient les taxes et redevances qui touchent les secteurs des cafetiers, restaurants, hôtels, maraîchers et forains en 2021. À Rebecq, la seule imposition concernée est la redevance sur les droits de place sur les marchés. Les autorités communales ont dès lors proposé de ne pas lever cette redevance en 2021 et de réclamer la compensation auprès de la Région.

Voilà quelques bonnes nouvelles qui devraient soulager, un peu, le secteur qui est en grande difficulté.