Pour assurer la pérennité de son activité et les emplois qui y sont liés, Sagrex va introduire une demande de permis unique pour étendre la carrière de Quenast. Une demande qui porte sur une superficie d’environ 70 hectares déjà inscrits en zone de dépendance d’extraction et 20 hectares pour le stockage de terres. Une extension qui permettrait à Sagrex de poursuivre son activité pour une centaine d'années supplémentaires.

On se souvient qu'en février dernier, l'exploitant de la carrière avait essuyé un sacré revers puisque le Conseil d'Etat avait cassé le permis octroyé pour la construction de la Route de Montagne, censée remplacer la Drève Léon Jacques vouée à disparaître avec l'extension de la carrière. La plus haute juridiction du pays avait justifié ce choix par le fait que l'exploitant aurait dû considérer la suppression de la drève Léon Jacques, la construction d'une nouvelle route et l'extension de la carrière comme un projet unique.



Mais depuis ce jeudi, une nouvelle étape a été franchie dans ce dossier avec une réunion d'informations préalable à la demande de permis qui a été mise en ligne, permettant à l'exploitant d'expliquer son projet. "Les terrains concernés par cette demande sont déjà en zone d'extraction au plan de secteur et Sagrex est propriétaire de presque tous les terrains" , explique Steve Denis, le responsable des permis chez Sagrex. Selon ce dernier, le projet s'inscrit dans la continuité car il n'y aura pas d'augmentation d'activité alors que le nombre de travailleurs restera identique. "Aucune installation ne sera déplacée et il n'y en aura pas de nouvelles non plus. Les terrains visés par la demande seront exclusivement utilisés pour une fosse d'exploitation, un site d'accès et une zone tampon."

Sagrex entend également limiter l'impact de ces changements grâce à une zone tampon boisée qui sera aménagée au fur et à mesure des travaux. "Cette extension implique aussi la suppression de chemins et de sentiers, dont la drève Léon Jacques, continue Steve Denis. L'impact sur la mobilité va être analysé et la solution la mieux adaptée sera prise. La prochaine demande de permis tiendra compte des recommandations de l'étude des incidences ainsi que des remarques des riverains."



Les citoyens ont jusqu'au 26 juin prochain pour envoyer leurs remarques auprès de l'administration communale.