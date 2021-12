Un recours auprès du ministre wallon Willy Borsus a été introduit par certains habitants du quartier du Boléro de Ravel, à Perwez, contre le projet d’extension de la société Sotraplant. Celle-ci avait reçu son permis, il y a environ un mois, des fonctionnaires délégué et technique, après avoir déjà obtenu un avis favorable du Collège communal.

“Une demande de permis avait été refusée en 2015 et 2017, sous l’ancienne législature, pour installer un centre de tri pour les déchets inertes, avec l’utilisation d’un concasseur et d’un cribleur”, rappelle Julien Roland, l’un des riverains.

Les habitants soulignent le fait que la parcelle est située en zone agricole, dans cette partie du zoning, que le projet s’écarte du schéma d’orientation local.

Une pétition avait déjà été introduite lors de l’enquête publique, l’été dernier. Les remarques des citoyens ? “Ce qui nous gêne, c’est la localisation de ce centre de tri, à moins de 150 mètres de certaines habitations. Il y a l’impact visuel. Mais surtout le bruit et la contamination particulaire, car aucune étude d’incidence complète n’a été réalisée. Difficile de prédire les nuisances exactes. Quand les vents dominants souffleront dans notre direction, c’est un tas de détritus qui se dépose dans notre quartier.”

L’activité de broyage, source de bruits et de poussière, doit se dérouler à l’intérieur d’un bâtiment insonorisé

Selon Julien Roland, la société, spécialisée dans l’aménagement de voiries, construira un hangar semi-ouvert. “Une partie des activités se déroulera en extérieur, ils ne sont pas tenus à ce que ça se déroule en intérieur.”

Le bourgmestre de Perwez Jordan Godfriaux fait le point sur ce dossier. “On a imposé à Sotraplant une concertation avant l’introduction de la demande de permis. Il y a donc eu plusieurs réunions entre le porteur du projet et des riverains pour essayer de rapprocher les points de vue. Le Collège, lui, était présent en tant qu’observateur. Ces discussions ont abouti à des modifications du permis, par rapport à ce qui avait été entré à l’époque. Le principal changement, c’est que l’activité de broyage, source de bruits et de poussière, doit se dérouler à l’intérieur d’un bâtiment insonorisé.”

Ensuite, la procédure légale a commencé. Lors de l’enquête publique, deux pétitions ont été déposées. Dont une… favorable au projet. Parce qu’il apporte de nouvelles activités économiques et donc de l’emploi de proximité. Mais aussi pour le côté circulaire, ainsi que le recyclage de matériaux réutilisables.

“Nous avons remis un avis favorable conditionné, ajoute le bourgmestre. Des plantations sont prévues pour limiter l’impact visuel et la circulation des éventuelles poussières. Le fait que ces activités se déroulent dans un bâtiment est primordial. Des plages horaires de fonctionnement pour le concasseur et le cribleur sont indiquées : avec au maximum 12 jours par an pour le premier et 24 pour le second. On interdit aussi l’accès du charroi spécifique aux chemins de remembrement et on a fermé une voirie pour éviter des trafics de fuite par le quartier. Des contrôles réguliers seront effectués.”

De manière à rencontrer en fait toutes les demandes formulées par les riverains. Après cet avis favorable, ce sont donc finalement les fonctionnaires de la Région wallonne qui ont octroyé le fameux permis à Sotraplant. “Une étude d’incidences ? Il n’y en a pas eu au sens juridique, car il ne s’agissait pas d’une demande de permis classe A. Par contre, une étude d’impact a bien été réalisée par un bureau externe, elle fait plusieurs pages.”

Et les experts n’ont relevé aucun élément prouvant la dangerosité potentielle des déchets stockés pour les habitants.

