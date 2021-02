Jeudi à partir de 8 h, inBW mettra en ligne des informations sur l’extension du zoning Nord

Ce qui était auparavant un circuit automobile est devenu, depuis quelques années, un parc d’affaires de 85 hectares où sont déjà installées 71 entreprises, qui emploient plus de 1600 personnes. Joli succès pour le zoning Nord « Les portes de l’Europe » à Nivelles, et l’intercommunale inBW compte prolonger la zone. Une extension d’un peu plus de 31 hectares (26 hectares utiles) est en projet.

Un peu plus qu’en projet d’ailleurs puisqu’un périmètre est arrêté et a été soumis au conseil communal aclot du mois d’août, ainsi qu’à commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité. Tous deux ont débouché sur un avis favorable et l’avis de cinq autres communes voisines (Braine-l’Alleud, Genappe, Ittre, Tubize et Seneffe) a également été sollicité.

"La prochaine étape consistera en la transmission au Gouvernement wallon du dossier de base, accompagné des remarques et suggestions émises lors de la réunion publique d’information", précise inBW.

Mais une réunion publique en ces temps de pandémie, c’est difficile à mettre sur pied… Pour respecter les règles en présentant le dossier de base - c’est la première étape de la procédure pour réviser le plan de secteur - et recueillir les observations de la population, l’intercommunale annonce que la réunion sera virtuelle: du jeudi 11 février à 8 h au vendredi 12 à 17 h, une vidéo de présentation du projet sera mise en ligne sur le site www.inbw.be.