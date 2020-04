Les Ballons Libert participent à l’opération de fabrication de masques pour les Stéphanois.

Dans son atelier de Court-Saint-Étienne, Patrick Libert est plutôt habitué à découper, coudre et manipuler de (très) grands volumes de tissu. Normal, il est le seul en Belgique à confectionner des montgolfières et s’y adonne depuis plus de 30 ans. Mais, depuis vendredi, il s’essaye à un autre exercice : la découpe de masques de protection.

(...)