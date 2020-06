Évaporation accélérée, infiltration ou encore la couche d’argile blessée peuvent expliquer ce phénomène.

Les habitués de la Rêverie du Promeneur solitaire l’ont constaté : ces dernières semaines, le niveau du lac a fortement baissé. Néanmoins, Arnauld Morize, le responsable du Service de Gestion du patrimoine - Espaces extérieurs (GPEX) de l’UCLouvain, n’est pas inquiet : "J’y vois le résultat d’une combinaison de plusieurs facteurs".

Afin de permettre des vidanges partielles du lac, l’UCLouvain, propriétaire du lieu, avait profité de l’assec du lac en septembre dernier pour réaliser une ouverture supplémentaire pour réguler la hauteur de l’eau. Lors des travaux, il est possible que la vase raclée à certains endroits ait abîmé la couche d’argile. Si c’est le cas, grâce au dépôt d’alluvions qui colmateront la blessure éventuelle, les choses reviendront à la normale sous peu.

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines peuvent également être un facteur. Celles-ci ont provoqué une évaporation plus rapide que la normale. Combiné à au phénomène d’infiltration naturel, ceci a pu expliquer la baisse du niveau du lac.

Cependant, vu les épisodes de sécheresse de plus en plus fréquent, il faut s’attendre à ce que le niveau du lac fluctue de plus en plus. "Ce n’est pas du tout un problème pour un bassin d’orage, au contraire. S’il y a moins d’eau dans le lac, il pourra en retenir davantage en cas d’orage… puisque le réservoir sera plus grand" poursuit Arnaud Morize.

Début 2020, L’UCLouvain en transition a constitué un groupe de travail sur la biodiversité, ce qui permettra de rester vigilant par rapport à l’impact que cette diminution peut avoir sur certaines espèces.