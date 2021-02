Bonne nouvelle dans le dossier de la faillite des centres dentaires du Brabant wallon. Suite aux différents contacts établis avec les candidats potentiels , le curateur désigné par le tribunal de l'entreprise dit avoir trouvé un repreneur. Son identité pourra être communiquée une fois la convention de cession finalisée. Cela devrait se faire pour la fin de cette semaine, précise encore le curateur.

Début janvier, l'ASBL Santé et Participation, qui gérait les sept centres dentaires du Brabant wallon (Braine-l’Alleud, Jodoigne, Louvain-la-Neuve, Nivelles, Perwez, Tubize et Wavre), avait fait aveu de faillite, suite à une année difficile. Les finances, déjà fragiles avant la crise sanitaire, ne permettaient plus de poursuivre l'activité, avaient estimé les responsables. L'ASBL comptait plus de 6 000 patients, selon les chiffres communiqués, employait 21 personnes et faisait appel aux services d’une vingtaine de prestataires indépendants.