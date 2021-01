Un curateur a été désigné, il va rencontrer les responsables de l’ASBL ce mardi.

La faillite de l’ASBL Santé et participation qui gère les sept centres dentaires du Brabant wallon (situés à Nivelles, Tubize, Braine-l’Alleud, Louvain-la-Neuve, Jodoigne, Perwez et Wavre) a été déclarée par le tribunal de l’entreprise ce lundi matin. Un coup dur pour les 21 employés et les quelque 6 000 patients que comptait cette association créée en 1982.

Avec le faible taux de remplissage des agendas suite aux nombreuses annulations de patients et le peu d’aides financières des autorités publiques, la crise sanitaire a malheureusement été le coup de grâce pour l’ASBL aux finances fragiles depuis plusieurs années. “L’ASBL a enregistré 1,2 million de recettes en moins en 2020 par rapport à l’année précédente. On nous a conseillé de ne pas refinancer l’association, car on allait poursuivre une activité déficitaire”, souffle Jean-François Fortemps, administrateur de l’ASBL.