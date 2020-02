Le président du collège provincial Mathieu Michel veut rester positif après l’annonce de la suppression de près de 1 000 emplois.

L’annonce ce mercredi par GlaxoSmithKline (GSK) de son intention de se séparer de 720 emplois (595 cadres et 125 employés) et de ne pas renouveler 215 contrats temporaires d’ici 2021 a fait l’effet d’une bombe. C’est forcément un coup dur pour l’emploi en Brabant wallon et en Wallonie, même si les représentants du personnel et les pouvoirs régionaux tenteront évidemment de réduire au maximum les pertes d’emplois.

GSK compte aujourd’hui un effectif de quelque 9 500 personnes sur le territoire belge, ce qui fait d’elle le plus grand employeur privé de Wallonie et, forcément, du Brabant wallon. Loin devant l’UCLouvain (5 800 travailleurs au 31 décembre 2018), Swift (2 700) et ORES (2 300). GSK représenterait entre 15 et 20 % du PIB brabançon, selon les économistes de l’Union wallonne des entreprises (UWE).

Est-ce que cette annonce de restructuration est pour autant un cataclysme pour la province ? Est-ce un signe du déclin du secteur pharmaceutique en Wallonie ? Il ne faut pas dramatiser, répond le patron de l’UWE (voir ci-contre). Des signaux sont positifs, notamment l’intention de GSK de maintenir la production chez nous ou encore la décision récente d’UCB, à Braine-l’Alleud, d’engager 150 personnes en 2024.

