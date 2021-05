Fanny Ruwet, Anthony Kavanagh et Titoff à Wavre pour la deuxième édition de Zygomaticomaca Brabant wallon Belga La deuxième éditon de Zygomaticomaca, le festival du rire de Wavre, se déroulera du 25 au 27 juin prochain selon un concept "plein air & safe". Trois caravanes seront utilisées pour installer des mini-scènes dans différents endroits de Wavre, du centre-ville au château de l'Ermitage, en passant par de belles fermes de l'entité. © DR

Au total, 18 spectacles sont programmés sur quatre jours, avec une compétition, une soirée d'ouverture et des spectacles invités avec des têtes d'affiche comme Anthony Kavanagh, Fanny Ruwet, Florence Mendez, Zidani, Elodie Poux, Titoff, Richard Ruben ou encore Bruno Coppens.



Afin de respecter les mesures sanitaires, cette formule inédite de Zygomaticomaca (https://zygomaticomaca.070.be) prévoit des jauges maximales de 200 personnes par spectacle, avec des caravanes qui s'ouvrent latéralement pour se transformer en petites scènes. Trois caravanes semblables permettront d'organiser le festival en plein air dans plusieurs endroits de Wavre comme le parc Nelson Mandela et dans les fermes de l'Hoste ou de Bilande.



Six artistes participeront à la compétition et Claude Vonin, le gagnant de l'édition 2020, se produira le jeudi 24 juin lors de l'ouverture du festival, en première partie de Zidani. Elodie Poux jouera également ce premier soir. Le vendredi, le public pourra applaudir Fanny Ruwet et Bruno Coppens, tandis qu'Anthony Kavanagh, Richard Ruben et Florence Mendez sont programmés le samedi 26 juin. Le spectacle de Titoff clôturera le festival, le dimanche 27 juin.