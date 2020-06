Déjà condamnée en novembre, elle louait des appartements imaginaires à la Côte

En novembre dernier, une habitante de Wavre née en 1990 avait écopé par défaut de trois ans de prison ferme et d’une amende de 3.200 euros pour avoir commis environ 70 escroqueries via le site internet 2emain.be. Olivier a commencé, avec la complicité de sa mère, à vendre des objets sur internet, encaissant l’argent sans rien envoyer aux clients. Puis elle a vu plus grand, louant sur le même site des appartements à la Côte belge… qui n’existaient pas.

Elle encaissait les acomptes et les candidats à des vacances ou à un week-end à la mer ne s’apercevaient de la supercherie qu’une fois sur place. Elle a fait opposition à cette condamnation mais le tribunal a estimé mardi que cette opposition était non avenue et les 3 ans de prison ferme sont donc confirmés.

Surtout, Olivia et sa mère comparaissaient pour de nouveaux faits: 48 nouvelles escroqueries commises entre novembre 2017 et janvier 2020, avec la clé 13 préventions de faux et 27 préventions de faux informatiques.

Le jugement rendu lundi estime que tout est établi. Olivia écope d’un an de prison supplémentaire, assorti toutefois d’un sursis probatoire lui imposant notamment un suivi psychologique. Une somme de 2.000 euros lui est confisquée.

Même confiscation pour la mère de la prévenue, qui est aussi condamnée à 10 mois de plus - avec un sursis - et à une amende de 800 euros.