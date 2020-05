Faux agents du SPF Finances: la zone de police Orne-Thyle lance un appel à la prudence © D.R. Brabant wallon J.Br.

Plusieurs habitants auraient été victimes d'une tentative d'arnaque: la prudence est de rigueur.





Décidément, la crise n'a pas eu raison des mauvaises intentions de certains et les arnaques continuent de se multiplier en Brabant wallon. Cette fois-ci, c'est la zone de police Orne-Thyle (qui regroupe les communes de Chastre, Court-Saint-Etienne, Villers-la-Ville, Mont-Saint-Guibert et Walhain) qui lance un appel à la prudence. "Nous avons été alertés par des concitoyens victimes d'une tentative d'arnaque : des gens, se faisant passer pour des agents du SPF Finances, vous téléphonent ou sonnent à votre porte, en prétendant organiser un rendez-vous chez vous afin de vous aider à remplir votre déclaration fiscale", expliquent les forces de l'ordre.



Bien évidemment, il s'agit d'une arnaque car aucun agent du SPF Finances ne se rend à domicile. "Surtout, ne leur donnez aucune information et raccrochez immédiatement, ou n'ouvrez pas votre porte."



Une arnaque qui intervient dans une période un peu spéciale en matière de déclaration d'impôts. "En effet, suite au Covid-19 et aux mesures de confinement, l'aide au remplissage de la déclaration d'impôts a été supprimée. En conséquence, chaque citoyen recevant l'enveloppe relative à sa déclaration trouvera un numéro de téléphone imprimé sur cette enveloppe : c'est à ce numéro qu'il faut téléphoner afin d'obtenir un rendez-vous téléphonique pour l'aide au remplissage de la déclaration fiscale."



La vigilance est donc de rigueur et mieux vaut en redoubler pour éviter de se faire avoir par des personnes peu scrupuleuses!