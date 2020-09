Bonne nouvelle pour les parents dont les enfants sont inscrits au sein de la crèche "La Colinette" à Lasne. La Maison communale d’accueil de l’enfance (MCAE) rouvrira ses portes le mardi 29 septembre, soit 14 jours après sa fermeture pour cause de coronavirus. Une réouverture anticipée avait été envisagée dans un premier temps, mais elle n’est plus d’actualité.

" Toutes les puéricultrices ont été testées une première fois et elles sont toutes négatives, précise Brigitte Defalque, la présidente du CPAS. Toutefois, l’ONE nous a demandé de prendre une double précaution en refaisant passer des tests à l’ensemble du personnel de la crèche. Des tests prévus ce mercredi et jeudi. La puéricultrice touchée par le virus sera évidemment retentée également, mais elle a bien respecté sa quarantaine obligatoire. "

À moins d’un retournement de situation, la crèche sera donc à nouveau pleinement opérationnelle la semaine prochaine.