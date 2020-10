La semaine dernière, l’école communale de Marbais avait été fermée faute d’enseignants en suffisance. Aussi bien pour les classes primaires que pour les maternelles, il était impossible d’assurer l’enseignement vu le nombre d’instituteurs malades ou en quarantaine. La commune croisait les doigts pour que la situation se régularise cette semaine, et c’est le cas.

En effet, toutes les classes maternelles ont pu à nouveau accueillir les enfants ce lundi matin. Du côté des primaires, la plupart des enseignants ont pu reprendre le service, et une classe de 2e et une de 4e vont rouvrir ce mardi. Il reste toutefois deux classes de première, et une de quatrième qui resteront fermées ces prochains jours.

Des arrangements ont été pris pour les parents des élèves concernées, s’ils ne peuvent absolument pas garder leurs enfants à la maison. Un encadrement est donc assuré mais il est assez basique, et pour cause : il n’y a plus de gardienne disponible à Marbais – la garderie avait également dû fermer la semaine dernière – et il est impossible d’aller chercher du personnel dans d’autres implantations communales, pour ne pas mélanger les “bulles”.

“On met tout en œuvre pour que cela se passe au mieux, confirme le bourgmestre villersois, Emmanuel Burton. Pour les classes qui restent encore fermées, on ne le fait pas de gaieté de cœur : les gens sont vraiment malades, contrairement à ce que j’ai pu lire dans certains messages !”