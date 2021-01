Samedi, les parents d’élèves de maternelles de l’École Vie, à Bierges (Wavre) ont reçu un courrier leur annonçant que les classes de maternelles seraient fermées toute la semaine et ce dès lundi. Le pouvoir organisateur y expliquait qu’un élève présentait des symptômes du coronavirus et que plusieurs enfants et adultes encadrants ont dû être renvoyés car eux aussi présentaient plusieurs symptômes du virus.

Certains parents ont pris peur et ont tenté en vain d’avoir des informations auprès du PO. Contactée, l’échevine de l’Enseignement reconnaît une communication malhabile mais précise qu’on est loin du cluster redouté. “On a eu un cas avéré en maternelle, mais avec l’inquiétude de la direction et du PO quant à l’encadrement des enfants cette semaine, on a voulu s’aligner sur le principe de précaution, explique Kyriaki Michelis. Tant les accueillantes que le personnel enseignant vont bien. Les inquiétudes de vendredi sont écartées, en partie car on est encore en attente des résultats de tests.”

L’échevine annonce ce mercredi soir qu’un accueil sera bien assuré dès ce jeudi. La direction de l’École Vie va prendre contact avec les parents.

C’est la seconde fermeture successive d’une école communale wavrienne. Il y a quelques jours, la médecine scolaire décidait de fermer la section maternelle de l’Orangerie suite à des cas parmi le personnel. L’accueil et la première sont toujours fermés mais la deuxième et troisième maternelle ont rouvert.