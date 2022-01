De nombreuses personnes qui avaient un rendez-vous ces jeudi et vendredi pour se faire tester au PAMexpo de Court-Saint-Étienne ont eu la mauvaise surprise d’apprendre que le centre de testing avait brutalement fermé ses portes. Sur place, le centre de vaccination est toujours ouvert mais il n’y a plus aucune indication vers le centre de testing. Des affiches laconiques collées aux fenêtres du PAM annoncent sa fermeture et renvoient vers la médecin coordinatrice.

Rétroactes. Après plusieurs mois de recherche d’un local suite à l’expulsion fin août de la salle Jules Ginion à Céroux-Mousty, le cercle de médecine obtient l’accord pour s’installer au PAMexpo au mois de décembre. Il est convenu avec le gestionnaire du centre qu’il puisse occuper le fond du hall événementiel, en parallèle de la vaccination, et fonctionnerait de manière autonome. C’est la société Profirst, chargée de la coordination du centre, qui monte à ses frais la structure du centre de testing : installation électrique, isoloirs, chauffage…

Une fois le centre opérationnel, la société demande qu’une convention soit signée afin de définir les responsabilités des uns et des autres et de se prémunir en cas d’incident dans le centre. Dans cette convention, il est notamment demandé aux nouveaux occupants d’intervenir financièrement (environ 400 euros par jour) pour le service de gardiennage, lorsque le centre de vaccination est fermé et que le centre de testing reste ouvert, c’est-à-dire essentiellement le dimanche. Mais la disposition passe mal auprès du cercle de médecine, qui estime qu’il n’a pas besoin d’un tel service.

