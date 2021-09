La gare de Waterloo continue sa mutation et dans le cadre du chantier du futur RER, Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, réalise actuellement d’importants travaux sous le pont de l’avenue des Pâquerettes.

Concrètement, des klinkers ont été posés sur certains trottoirs situés aux alentours, notamment ceux du zoning artisanal voisin. En conséquence, jusqu’à ce mercredi 22 septembre inclus, l’avenue des Pâquerettes sera fermée à la circulation, entre le rond-point avec l’allée du Triage et la drève de l’Infante. Une déviation a bien évidemment été mise en place dans les deux sens, via l’allée du Triage, la drève des Dix Mètres et la drève de l’Infante.

Mais ce n’est pas tout. À partir de jeudi et jusqu’au 1er octobre inclus, les travaux seront effectués en demi-voirie. Le passage sous le pont sera donc à nouveau possible mais en alternance afin d’assurer la sécurité de tous les usagers. La circulation sera régulée par des signaux de priorité de passage mais la prudence reste de rigueur.

Les jeudi 23 et vendredi 24 septembre, la sortie du zoning artisanal sera quant à elle complètement fermée à la circulation. À noter enfin que des travaux ont également été réalisés à hauteur de l’ancienne gare de Waterloo le week-end dernier. Cette dernière continue sa mue avec quelques soucis (et nuisances) pour les riverains qui doivent encore prendre leur mal en patience. Un mal pour un bien mais la transformation du site suit son cours.