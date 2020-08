Du mercredi 2 septembre 6h au vendredi 4 septembre 20h, il ne sera plus possible de gagner ou de quitter le R0 via l'échangeur n°29 "Argenteuil" et ce, uniquement en direction d'Ittre, annonce jeudi la Sofico, la Société wallonne de Financement Complémentaire des infrastructures. Une réhabilitation de revêtement sera, en effet, effectuée à cet endroit.

Pour accéder à l'autoroute, une déviation sera mise en place via le R0 et l'échangeur de Groenendael plus au nord. Pour quitter l'autoroute, une déviation sera mise en place via l'échangeur n°28 "Waterloo nord", précise encore le communiqué.