La faillite de l’ASBL Santé et participation qui gérait les sept centres dentaires du Brabant wallon (situés à Nivelles, Tubize, Braine-l’Alleud, Louvain-la-Neuve, Jodoigne, Perwez et Wavre) a été déclarée par le tribunal de l’entreprise il y a tout juste une semaine. Un coup dur pour les 21 employés, la vingtaine de prestataires indépendants et les quelque 6 000 patients que comptait cette association créée en 1982.

Les responsables ont justifié cette décision par la santé financière fragile de l’ASBL depuis plusieurs années et mise à mal suite à la crise sanitaire. L’un des administrateurs confirmait que l’ASBL accuse une perte d’1,2 million d’euros en 2020, à cause du faible taux de remplissage des agendas suite aux nombreuses annulations de patients et le peu d’aides financières des autorités publiques.

Un curateur a donc été désigné dans la foulée de l’aveu de faillite. Antoine Braun estime qu’il est encore prématuré pour évoquer des offres de reprises et préfère parler de marques d’intérêt. "J’en ai reçu sept ou huit, explique-t-il. Elles viennent d’un peu partout, de professionnels du secteur ainsi que de membres du personnel."

Le curateur devrait finaliser pour la fin de semaine l’inventaire de l’ensemble du matériel qui servait dans les sept cabinets dentaires. Il présentera cet inventaire aux différents candidats repreneurs qui devront ensuite remettre une offre. Le curateur espère organiser une reprise, idéalement de l’ensemble des cabinets, d’ici à quelques semaines.