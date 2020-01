L’athénée ne peut plus louer son hall pour des activités commerciales. Les organisateurs démunis lorgnent vers Perwez, Hélécine, Orp-Jauche ou Ramillies...

Mauvaise nouvelle pour les organisateurs du festival des châteaux gonflables à Jodoigne. Le préfet de l’athénée a annoncé qu’il ne pouvait, à la suite d’un rappel de directive de la communauté française, louer le hall à Hoplaboum, la société qui proposait une journée gratuite pour les enfants.

La raison ? "Nous ne pouvons louer à des sociétés commerciales. Si le festival est gratuit, il y a une société qui fait de la publicité derrière cette activité. Si nous avons déjà accueilli l’évènement, je me suis fait rappeler à l’ordre. Je suis conscient que, depuis l’effondrement du hall Baudouin Ier, la situation est compliquée pour les organisateurs mais je ne peux que me plier au règlement…"

Du côté d’Hoplaboum, c’est l’incompréhension. "Ce sont 500 enfants qui seront privés de cet évènement. Et bien d’autres manifestations ne pourront plus avoir lieu. C’est toute la ville et de nombreuses activités qui risquent d’en pâtir. Le bal du bourgmestre se déroulait d’ailleurs là aussi… Pourtant, en organisant à l’athénée, on leur amène 500 familles qui découvrent les infrastructures… Les alternatives sont réduites à peau de chagrin. On a sollicité Saint Albert, nous attendons une réponse. Le bourgmestre est désolé. Il a contacté le préfet mais rien n’y change… Nous, on a à cœur de faire cela à Jodoigne. Mais si aucune solution n’est trouvée, on devra se rabattre sur une commune voisine… Perwez, Hélécine, Ramillies ou Orp-Jauche sont des options. Mais c’est triste d’en arriver là."

Saul