Pendant près d’une heure, entre 21h et 22h, l’interprète d’"On a soif !" et de "Jules César" fera sauter et danser les visiteurs du parc aquatique, dans une ambiance à 29°C et un décor festif décalé. Car les fêtes de fin d’année se passent sous les Tropiques à Aqualibi !

Avant de faire couler les bulles, les plus gourmands pourront se rassasier autant que souhaité jusqu’au bout de la nuit. Plats à volonté pour tous ceux qui restent affamés du début de la soirée jusqu’à 23h. Et, bien sûr, musique à profusion ! Tous les succès des années 1990 et 2000 au menu !

Le tout, pour un prix de 35 € (ticket acheté en prévente, hors alcool). Tout est compris : l’entrée, les prestations des artistes, les repas à volonté et les bulles à minuit. Une belle occasion de faire la fête. Un chouette cadeau de fin d’année également.

Comme un bonheur ne vient jamais seul...

La période de Noël est chargée en promotions, pour permettre à tous de profiter des infrastructures du parc aquatique… mais pas uniquement ! Ainsi, du 1er décembre au 6 janvier, le prix d’un abonnement pour Walibi et Aqualibi a été fixé à 89 € au lieu de 100 € ! Et pour ceux qui aiment profiter de toutes les animations mises en place sur le site de Wavre à volonté, un abonnement spécial, le Pass Platinium (Walibi+Aqualibi+Halloween+Parking +Gold), leur est cédé à 299 € au lieu des 340 € habituels.

Les visiteurs qui préfèrent n’acheter qu’un "simple" ticket, et non un abonnement, peuvent, durant cette période de Noël, s’offrir une entrée à Walibi pour 28 €. Autres possibilités : un billet Walibi et Aqualibi pour 43,50 €, un billet Walibi et un "4XPass" pour 43 € également, ou un ticket Walibi et un Speedy Pass pour 63 €.