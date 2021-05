Un nouvel épisode de la saga du Saint-Sépulcre s’est ajouté lundi et cette fois, ce ne sont plus les pierres qui bougent mais bien la procédure. En effet, alors qu’il en est question depuis des années et que l’édifice – fermé au public depuis 2019 et entouré désormais de barrières – continue à se dégrader, la désacralisation arrive enfin.

L’archevêque de Malines-Bruxelles, le cardinal Jozef De Kesel, ainsi que le conseil épiscopal, ont “initié le processus canonique de désaffectation”, confirme un communiqué de l’Eglise. Le droit canonique prévoit en effet que lorsqu’une église ne peut plus servir au culte et qu’elle ne peut pas non plus être réparée, elle peut être “réduite par l’archevêque diocésain à un usage profane qui ne soit pas inconvenant.”

(...)